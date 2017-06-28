В Британии закрыли приватную школу из-за отказа руководства ввести уроки гей-толерантности

Частная еврейская школа для девочек в столице Великобритании Лондоне лишилась лицензии после того, как руководство отказалось включить в программу уроки толерантности к представителям ЛГБТ.



Поочередно эту школу проверили три инспекции, и одна по результатам проверки пришла к выводу, что учебная программа, по которой учатся в школе воспитанницы, не дает школьницам полного понимания британских ценностей, тогда как в их основе – общее равенство и терпимость.

Администрация учебного заведения пыталась оспорить такое решение проверяющих, объясняло, что избегает говорить с девочками о широте сексуальных предпочтений по тем причинам, что в стенах их школы учатся маленькие дети в возрасте 6–9 лет, к тому же большинство из них воспитываются в ортодоксальных еврейских семьях.

Впрочем, инспекторы к этим оправданиям не прислушались и остались непоколебимы: школа должна прекратить свое существование. В соответствующем постановлении чиновники изложили причину, по которой данное учебное заведение не может более функционировать: «Программа этого учреждения ограничивает духовное, моральное, культурное и социальное развитие учеников и не способствует достижению равенства в современном обществе».

Текст: Е. Скобелева