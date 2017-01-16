SpaceX удалось успешно посадить ступень ракеты на морскую платформу
16.01.2017 12:06 / В мире / Прочли: 196 человек
Специалисты компании заняты тем, что отрабатывают спуск нижней ступени.
Специалисты компании заняты тем, что отрабатывают спуск нижней ступени. Это необходимо для того, чтобы повторного применить при очередных запусках.
Напомним, что компания SpaceX вчера, 14 января, вывела на орбиту телекоммуникационные спутники Iridium NEXT.
Пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 происходил с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния.
Это был первый пуск, который осуществлен SpaceX с момента аварии ее ракеты Falcon 9 в сентябре 2016 года. Первоначально его планировали на 9 января. Его отложили по причине неблагоприятных погодных условий. В тот день в районе стартового комплекса Ванденберг были дожди и сильный ветер.
На этот раз погода в некоторой степени благоприятствовала запуску. Она не подвела. Через две с половиной минуты специалисты частной компании, которыми управляла Илона Маска, подтвердили успешное отделение первой ступени носителя. Что касается второй ступени, она вместе со спутниками приблизилась к расчетной орбите. Это произошло через 55 минут после старта.
Что касается нижней (первой) ступени Falcon 9, она совершила управляемый спуск на морскую платформу-дрон, которая находится в Тихом океане. SpaceX сообщила, что "операция прошла благополучно".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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