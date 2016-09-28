Происшествие в Альпах: в Швейцарии разбился военный вертолет

В военном ведомстве сообщили, что в результате крушения ранены оказались несколько человек.

Вертолет принадлежит армии Швейцарии потерпел сегодня крушение в районе перевала Сен-Готард, швейцарские Альпі. Таково заявление Министерства обороны страны.

В Альпах произошло следующее происшествие: разбился военный вертолет. В Минобороны Швейцарии проинформировали общественность, что в результате крушения ранены оказались несколько человек.

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