Кредит без справок
25.12.2018 13:08 / Финансы / Прочли: 359 человек
Получение займа наличными срочно без справок - это чрезвычайно удобный для заемщика способ приобретения заемных средств в максимально сжатые сроки и без представления огромного пакета документов.
В этом случае можно даже сказать, что заем будет оформлен не с минимумом документов, а фактически вообще без них. Для выдачи займа банк потребует только заявку на кредит и документ для подтверждения личности кредитополучателя и определения его гражданства. Несмотря на то, что такая кредитная программа чрезвычайно привлекательна для кредитополучателей, для банков она сопряжена с определенными финансовыми рисками. Именно по этой причине банковские организации значительно увеличивают процентную ставку по срочному кредиту без справок. В результате этого кредит становится дорогостоящим для заемщика.
Конечно, в жизни бывает различные ситуации, и многие заемщики, которые обращаются за помощью к этому кредиту, не обращает внимания на высокую ставку и другие его недостатки. Для них самым главным критерием является скорость, с которой клиент сможет получить деньги и начать ими пользоваться. Срок оформления срочного кредита обычно составляет до 1 часа. Если проанализировать условия, на которых предоставляется кредит, то можно утверждать, что заем в наличных срочно и без предоставления справок выдается на небольшой срок, который не превышает 3 лет. Сумма, выдаваемая банком, небольшая.
Эти неудобства компенсируются тем, что заемщику не потребуется тратить время на ожидание решения от банка, предоставлять залог или искать платежеспособного поручителя. Если же нужна сумма гораздо больше и под более гуманные проценты, то следует обратить внимание на кредит под залог недвижимости от Mbkcredit.ru. Это займет больше времени, чем кредит без справки, но в плюсах имеет гораздо большую сумму под меньший процент.
Кредит наличными без справок срочно можно также получить, если у клиента уже имеется кредитная карта. В этом случае полученный срочный заем будет считаться наиболее выгодным. Многие банки при выдаче кредиток открывают льготный период, на протяжении которого заемщик может использовать средства с карты без необходимости выплаты начисленных процентов.
Специалисты в кредитной сфере утверждают: при выборе срочного кредита важно учитывать не только скорость, с которой он будет оформлен, но и возможность или невозможность полного погашения кредита в будущем.
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Источник: LadyVenus.ru
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