В результате крушения истребителя CF-18 Hornet в провинции погиб
30.11.2016 10:48 / Происшествия / Прочли: 71 человек
Альберта пилот канадского истребителя
По факту инцидента было начато расследование.
Речь идет о гибели пилота канадского истребителя CF-18 Hornet. Он потерпел крушение в провинции Альберта, запад страны, однако, не выжил. Это сообщение представлено на официальной странице ВВС Канады в сети микроблогов Twitter.
Текст сообщения носит следующий характер: - "к несчастью, мы можем подтвердить, что пилот погиб. Его имя не будет названо, пока о случившимся не будут уведомлены родственники".
По факту инцидента начато расследование.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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