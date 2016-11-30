В результате крушения истребителя CF-18 Hornet в провинции погиб

По факту инцидента было начато расследование.





Речь идет о гибели пилота канадского истребителя CF-18 Hornet. Он потерпел крушение в провинции Альберта, запад страны, однако, не выжил. Это сообщение представлено на официальной странице ВВС Канады в сети микроблогов Twitter.





Текст сообщения носит следующий характер: - "к несчастью, мы можем подтвердить, что пилот погиб. Его имя не будет названо, пока о случившимся не будут уведомлены родственники".





По факту инцидента начато расследование.









Текст:

Т. Сокот



