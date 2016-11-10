В Москве два школьника провалились в промоину с кипятком

Во вторник, 9 ноября, около семи часов вечера по местному времени в юго-восточной части Москвы, в третьем квартале Капотни, в яму, заполненную кипятком, угодили двое учеников 7-го класса, сообщают в столичных правоохранительных органах. С обожженной кожей детей госпитализировали в ожоговый центр. Углубление в асфальте, куда упали мальчики, появилось вследствие прорыва подземной трубы горячего водоснабжения.



Следователи столичного Следкома СК РФ проводят проверку инцидента, который повлекла за собой серьезная коммунальная авария: после повреждения теплотрассы, проложенной под землей, двое школьников провалились в яму с кипятком, которую вымыла в асфальте бьющая из лопнувшей трубы вода.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по городу Москве, в ходе инициированной проверки правовую оценку получат действия лиц, отвечающих за этот участок теплотрассы.

Текст: Е. Скобелева