В Москве два школьника провалились в промоину с кипятком
В столице двое мальчишек-семиклассников упали в яму, образовавшуюся в асфальте вследствие прорыва тепловой трубы и наполненную горячей водой. В результате дети оказались в больниц с серьезными ожогами.
Во вторник, 9 ноября, около семи часов вечера по местному
времени в юго-восточной части Москвы, в третьем квартале Капотни, в яму, заполненную
кипятком, угодили двое учеников 7-го класса, сообщают в столичных правоохранительных
органах. С обожженной кожей детей госпитализировали в ожоговый центр. Углубление
в асфальте, куда упали мальчики, появилось вследствие прорыва подземной трубы
горячего водоснабжения.
Следователи столичного Следкома СК РФ проводят проверку инцидента, который повлекла за собой серьезная коммунальная авария: после повреждения теплотрассы, проложенной под землей, двое школьников провалились в яму с кипятком, которую вымыла в асфальте бьющая из лопнувшей трубы вода.
Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по городу Москве, в ходе инициированной проверки правовую оценку получат действия лиц, отвечающих за этот участок теплотрассы.
Текст: Е. Скобелева