Снегопады в восточных и центральных провинциях Китая оказались причиной гибели людей

Обратим внимание, что в центральных и восточных районах Китая есть жертвы сильных снегопадов. Всего их насчитали к этому времени 10 человек. Информация этого характера принадлежит Государственному комитету Китая по минимизации ущерба от стихийных бедствий.







Обратим внимание, что во власти ледяного дождя и сильных снегопадов оказалось несколько провинций. Это Хубэй, Шэньси,Аньхой, Хэнань и Цзянсу.





В общем, от удара стихии в выше указанных провинциях пострадали в той или иной степени очень много людей - свыше 560 тыс. жителей. Поэтому местные власти оказались вынуждены эвакуировать порядка 200 человек из района бедствия.





Несколько слов об ущербе от непогоды. Так, снегопады повредили приблизительно 400 жилых строений. Серьезный ущерб нанесен для сельскохозяйственных культур. В общей сложности пострадала площадь свыше 13 тыс. гектаров. К этому времени подсчитан прямой экономический ущерб. Он сейчас превысил 500 млн юаней (около $76 млн).





На днях представители Центральной метеорологической службы КНР повысили с желтого до оранжевого уровень опасности. Причина таких мер предосторожности – снегопады и ледяной дождь во многих восточных и центральных провинциях страны. Во многих районах сегодня можно было наблюдать перебои с поставками электроэнергии. Также были проблемы в работе транспортных служб. В зоне снегопадов было принято решение приостановить железнодорожные перевозки. Это решение касалось некоторых направлений.





Напомним, что в Китае приняли четырехуровневую систему предупреждений об опасности стихийных бедствий. Наименее серьезной из них является синий. Дальше в порядке возрастания угрозы следуют желтый, оранжевый и красный.





Текст: Т. Сокот



