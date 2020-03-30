Шотландия попросила Лондон, чтобы снова провести референдум на предмет независимости

Министр говорит о том, что этот референдум позволит Шотландии рассмотреть отделение от Великобритании как альтернативу выходу из Евросоюза в составе этого государства.







Напомним, что сам референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл несколько лет тому назад - 18 сентября 2014 года. В нем принимали участии более чем 4 миллионов граждан. Обратим внимание, что 55,3 процента голосовавших выступили против такого шага.

Текст: Т. Сокот



