Сбой на Савеловском направлении МЖД спровоцировало упавшее обледеневшее дерево
16.11.2016 23:29 / Происшествия / Прочли: 114 человек
В результате две электрички, которые курсируют между Москвой и Савелово, выполнят укороченные рейсы.
Железнодорожники на Савеловском напрвлении МЖД сегодня были заняты тем, что ликвидировали последствия от упавшего обледеневшего дерева на контактную сеть, перегон Савелово – Талдом. Инцидент прокомментировали в управлении столичной магистрали. Здесь сообщили, что две электрички, курсирующих между Москвой и Савелово, выполнят укороченные рейсы. То есть, они не будут следовать на участке Талдом - Савелово.
Представитель М ЖД о происшествии сообщил следующее: - "Сегодня в 09:56 мск на однопутном участке Талдом - Савелово Савеловского направления Московской железной дороги при падении обледеневшего дерева была повреждена контактная сеть. На место оперативно прибыла восстановительная бригада энергетиков".
Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, были пущены компенсационные автобусные маршруты между Савелово и Талдомом. О начале курсирования электричек, участок Талдом – Савелово, сообщалось сообщено дополнительно.
Столичные железнодорожники непрерывно и круглосуточно вырубают обледеневшие деревья, обваливающиеся на пути или создающие потенциальную угрозу падения на полотно Савеловского направления, Московская железная дорога. Работы такого характера ведутся круглые сутки, начиная с пятницы, 11 ноября. Напомним, что в этот день на столичный регион обрушился ледяной дождь. Всего в работе этого характера было задействовано приблизительно 300 железнодорожников.
Вырубка проводится на следующих участках: Каналстрой - Вербилки, Вербилки - Соревнование, Соревнование - Большая Волга, на участках между Савелово и Дубной, Дмитровом, Талдомом.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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