В Китае очередному чиновнику-коррупционеру присудили смертную казнь

Суд присудил бывшему директору государственной угольной компании Longmay Mining Holding Юй Теи смертную казнь за взяточничество в особо крупных размерах. На днях судья признал уволенного начальника предприятия виновным в получении взяток на общую сумму 306,8 миллиона юаней (в долларовом эквиваленте – 45 миллионов).



Исполнение приговора пока что отсрочили на два года. В данном случае (приговора с отсрочкой в выполнении) экс-чиновник может спустя некоторое время попробовать ходатайствовать о замене высшей меры наказания пожизненным заключением или даже длительным тюремным сроком.

Текст: Е. Скобелева