В Великобритании предупредили о возможных атаках боевиков с применением химического оружия

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес предупредил население, что члены террористической организации «Исламское государство» планируют реализацию на территории страны масштабных террористических акций с применением химического оружия.



По словам главы ведомства, возможная химугроза, подготавливаемая боевиками, является воплощением в реальность "самых худших наших страхов".

"Спецслужбы предупреждают, что цель игиловцев – теракты с большим количеством жертв, и у них нет абсолютно никаких моральных барьеров перед использованием любых средств, вплоть до самых смертоносных", – сказал британский министр. Бен Уоллес добавил, что боевики "хотят навредить максимальному количеству людей и терроризировать целые страны".

Ранее Европейский центр по противодействию терроризму, входящий в состав Европола, сообщил об изменении тактики членов радикальной исламистской группировки ИГИЛ в странах Евросоюза из-за утраты игиловцами прежних позиций на Ближнем Востоке. Правоохранители считают, что первоочередной целью террористов рискует стать Франция, которая ранее уже подверглась не одному кровавому теракту. Высока вероятность террористических атак также в Германии, Бельгии, Великобритании и Нидерландах.

Текст: Е. Скобелева