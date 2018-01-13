Самолет АН-2 не запланировано приземлился в Оренбуржье

Речь идет о самолете АН-2. Он не запланировано приземлился в Оренбургской области, информирует общественность представитель регионального ГУ МЧС России.







В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "поступила информация о незапланированной посадке самолета АН-2 на территории Северного района Оренбургской области в районе населенного пункта Курская Васильевка".





На место происшествия отправилась оперативная группа отдельного поста пожарно-спасательного гарнизона.

Оперативная информация такова, что жертвы и разрушения на земле в результате этого инцидента отсутствуют. Пострадавших и погибших тоже нет.





Причины этого инцидента не известны. Тоже ничего не сказано и о количестве человек на борту самолета.





Текст: Т. Сокот



