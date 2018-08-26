Министр обороны Ирана прибыл в Сирию для переговоров

Напомним, что иранские силы поддержали президента Сирии Башара Асада в гражданской войне в стране.



"Мы надеемся сыграть продуктивную роль в восстановлении Сирии", - сказал Хатами по прибытии в Сирию.

Советник США по национальной безопасности Джон Болтон заявил на прошлой неделе, что Иран должен вывести свои силы из Сирии.

Высокопоставленные иранские официальные лица утверждают, что их военное присутствие в Сирии осуществляется по приглашению Правительства Асада, и у них нет быстрого плана на предмет вывода войск.

Напомним, что более 1000 иранцев, включая высокопоставленных членов элитной революционной гвардии, убили в Сирии с 2012 года.

Охранники изначально молчали о своей роли в сирийском конфликте. Но в последние годы, по мере увеличения числа жертв, они стали более откровенно говорить о своем участии, рассматривая его как экзистенциальную борьбу против суннитских мусульманских боевиков исламского государства, которые воспринимают шиитов - большинство населения Ирана - как отступников.

Текст: Т. Сокот



