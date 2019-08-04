Иран конфисковал топливо для иностранных нефтяных танкеров в Персидском заливе - СМИ

Танкер захватили стражи Исламской Республики (КСИР), используя мощную иранскую военизированную силу. Командир КСИР говорит, что на танкере было 700 000 литров топлива.



Семь членов экипажа арестовали иранские власти.

Это третий иностранный танкер, захваченный Ираном в Оманском заливе за последние несколько недель. Один из кораблей был связан с Объединенными Арабскими Эмиратами, а другой был под британским флагом. Изъятия начались после того, как британские власти задержали супертанкер, перевозивший иранскую нефть, в связи с предполагаемой попыткой доставить груз в Сирию в нарушение санкций ЕС. Тегеран назвал захват актом пиратства и предупредил, что отомстит.

Текст: Т. Сокот



