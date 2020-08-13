ФАС отказала "Яндексу" на предмет покупки агрегатора такси "Везет"





В сообщении службы говорится, что в этом случае совокупная доля "Яндекс. Такси" и группы "Везет" на рынке России следующая - 70% и более 80% в границах 19 субъектов РФ.

Поэтому это бы усилило доминирующее положение на рынке.

ФАС решила отказать в удовлетворении ходатайства на предмет согласования сделки.

Текст: Т. Сокот



