Скандальный сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на обложке новогоднего выпуска Трампа и Путина

На картинке изображены торчащие из подарочных коробок головы обоих президентов. Надпись к сему карандашному творению гласит: "Говённый подарок, от которого хотелось бы поскорее избавиться».

Напомним, сатирический журнал Charlie Hebdo (в русской транскрипции звучит как "Шарли Эбдо") 7 января 2015 года подвергся нападению джихадистов. В здание, которое занимала редакция, ворвались вооруженные до зубов радикальные исламисты в количестве двух человек и устроили кровавую баню, открыв огонь по находящимся там людям. Всего в тот трагический для всей Франции день были расстреляны террористами двенадцать человек, включая главного редактора еженедельника Стефана Шарбонье. Своими жизнями сотрудники "Шарли" поплатились за опубликованные ранее карикатуры, оскорбляющие мусульман (в частности в комиксах высмеивался и мусульманский пророк Мухаммед, центраьная фигура исама). Ответственность за теракт в редакции Charlie Hebdo взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове».

После случившегося издание не прекратило свою деятельность, более того, продолжило в том же духе. В частности, его авторы публиковали язвительные карикатуры как на расстрел своей редакции, так и на теракты, произошедшие в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016-го. В одном из последних номеров коллектив художников, часто позволяющий себе пресечь допустимую моралью и этикой грань, напечатал на страницах своего детища циничную карикатуру на тему катастрофы Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем.

Текст: Е. Скобелева