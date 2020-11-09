Китай запустил на орбиту девять спутников с целью видеосъемки земной поверхности





Из аппаратов планируют создать космическую группировку «Цзилинь-1». В неё вошли три оптических аппарата, которые имеют функцию видеосъемки (в том числе аппараты Центрального телевидения Китая и китайского интернет-сервиса видеохостинга Bilibili), а также шесть спутников для гиперспектральной съемки земной поверхности.

Представители агентства говорят, что спутники используются с целью получения фото и видеоизображений земной поверхности в достаточно высоком разрешении. Эти материалы применяются для оценки состояния национальных земельных ресурсов, городского планирования, при ликвидации последствий стихийных бедствий и иных областях.

Текст: Т. Сокот



