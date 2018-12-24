Бюро экономического анализа министерства торговли США о доходах потребителей США в ноябре

Речь идет о потребительских доходах в США, которые на протяжении ноября месяца выросли в пределах на 40,2 миллиарда долларов либо на 0,2%, если сравнивать с октябрем месяцем.



Обратим внимание, как изменились расходы в США— в среднем на 54,4 миллиарда долларов, или в пределах 0,4%. Эта информация принадлежит представителям бюро экономического анализа министерства торговли США.

Обнародовано в СМИ мнение аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. Они говорят, что ожидали роста как доходов, так и расходов, но в пределах 0,3%.

Текст: Т. Сокот



