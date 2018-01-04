Пожар в Санкт-Петербурге: загорелась рождественская ярмарка

Случившееся прокомментировали сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщив о том, что потушен пожар на праздничной ярмарке на Московской площади, что расположена на юге города.







По этому поводу в пресс-службе управления было сказано, что тушили огонь десять пожарных. Они в своей работе использовали две единицы техники.





В результате этого ЧП выгорели практически все шесть палаток.





Пострадавшие в результате этого происшествия отсутствуют.





Случившееся прокомментировал технический директор ярмарки Олег Замазий. Он сообщил о том, что этот пожар не стал причиной отмены ежедневных новогодних гуляний на Московской площади.





Замазий ответил следующее: - "мы планируем убрать палатки, которые были объяты пожаром, и продолжить работу. Музыкальная программа будет работать и будут открыты ледовые скульптуры".





Кстати 33 палатка осталась незатронута происшествием и в ней так и продолжилась работа.





Текст: Т. Сокот



