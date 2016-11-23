В январе все пенсионеры вместо индексации получат по 5 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате 5 тысяч рублей пенсионерам. Эту сумму выплатят в январе 2017 года гражданам, которые постоянно проживают на территории страны и являются получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года, - пояснили в Пенсионном фонде.
Отдельно обращаться в ПФР или подавать какое-либо дополнительное заявление не требуется: Пенсионный фонд проведет выплаты на основании тех документов, которые есть в выплатном или пенсионном деле.
Напомним, в конце августа текущего года правительство
сообщило, что вторую индексацию пенсий в этом году заменят разовой выплатой. Общая
сумма для бюджета составит около 220 миллиардов рублей. Если январскую пенсию гражданину
доставят раньше, то единовременную выплату произведут в течение января.
Возможно, что человек не получит деньги в январе, если,
например, будет отсутствовать дома во время прихода почтальона. В таких случаях
выплата обязательно будет произведена в
следующем месяце вместе с основной пенсией.
Текст: Е. Скобелева