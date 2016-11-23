В январе все пенсионеры вместо индексации получат по 5 тысяч рублей

Отдельно обращаться в ПФР или подавать какое-либо дополнительное заявление не требуется: Пенсионный фонд проведет выплаты на основании тех документов, которые есть в выплатном или пенсионном деле.

Напомним, в конце августа текущего года правительство сообщило, что вторую индексацию пенсий в этом году заменят разовой выплатой. Общая сумма для бюджета составит около 220 миллиардов рублей. Если январскую пенсию гражданину доставят раньше, то единовременную выплату произведут в течение января.

Возможно, что человек не получит деньги в январе, если, например, будет отсутствовать дома во время прихода почтальона. В таких случаях выплата обязательно будет произведена в следующем месяце вместе с основной пенсией.