В Чехии запретили меховую промышленность
11.06.2017 15:28 / В мире / Прочли: 204 человек
Запрет на производство меха поддержали 132 из 161 депутатов чешского парламента. Если закон вступит в силу, то фермы по разведению зверей должны быть закрыты не позднее января 2019.
В зале заседаний отметили, что такому бизнесу не место в XXI
веке, и шубы не стоят того, чтобы убивать невинных животных. Чтобы пошить шубу
38 размера необходимо убить 55 норок или 18 лисиц.
Всего в Чехии ради меха ежегодно убивают около 20 тыс. норок
и лисиц.
Напомним, в мае депутат от партии ANO Мартин Комарек
добровольно провел несколько минут в клетке, установленной перед зданием парламента
Чехии. Клетка появилась в таком известном месте благодаря защитникам животных,
требующих принять закон о запрете меховых ферм.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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