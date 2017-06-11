В Чехии запретили меховую промышленность

В зале заседаний отметили, что такому бизнесу не место в XXI веке, и шубы не стоят того, чтобы убивать невинных животных. Чтобы пошить шубу 38 размера необходимо убить 55 норок или 18 лисиц.

Всего в Чехии ради меха ежегодно убивают около 20 тыс. норок и лисиц.

Напомним, в мае депутат от партии ANO Мартин Комарек добровольно провел несколько минут в клетке, установленной перед зданием парламента Чехии. Клетка появилась в таком известном месте благодаря защитникам животных, требующих принять закон о запрете меховых ферм.

Текст: Е. Скобелева