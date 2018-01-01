В 2018 году вступает в силу запрет Китая на торговлю слоновой костью

Китай уже давно является одним из крупнейших в мире рынков, где активно торгуют слоновой кости, но уже в 2018 году вся эта торговля как слоновой костью, так и разными продуктами из нее становится незаконной.



Этот шаг приветствуется как важное событие в усилиях по защите населения слонов в мире. Государственные СМИ неоднократно заявляли, что в прошлом году уровень цен на сырую слоновую продукцию снизился на 65%.

Сторонники дикой природы считают, что ежегодно 30 000 африканских слонов убивают браконьеры.

Также на 80% сократили поставки слоновой кости в Китай.

Кстати, этот запрет объявили еще в прошлом году, но вступил он в силу в воскресенье, в последний день 2017 года.

Шестьдесят семь официальных фабрик и магазинов, занимающихся реализацией слоновой кости, уже закрыты в марте 2017 года, а остальные 105 должны были закрыть к воскресенье.

«С этого момента, если торговец скажет вам, что это одобренный государством дилер слоновой кости, он ... обманывает вас и сознательно нарушает закон», - информируют общественность представители министерства лесного хозяйства.

Одна из самых больших кампаний по информированию общественности проводилась в преддверии запрета. Ей занимался баскетболист, суперзвезда Яо Мин.

Кстати, этому решению рад Всемирный фонд дикой природы (WWF). «Это важный шаг, который должен стать огромным стимулом для усилий по защите слонов в Африке», - сказал директор WWF в Африке Фред Кумах в своем блоге.

Текст: Т. Сокот



