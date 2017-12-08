Товарищеский футбольный матч Россия – Франция состоится 27 марта

На сайте РФС сказано, что уже определена дата этого товарищеского матча между такими сборными как Россия и Франция.







Матч состоится 27 марта в 18:50. Что касается места проведения мероприятия, в СМИ представлена информация о том, что стадион объявят позже.





Напомним, что 23 марта сборная России по футболу планирует провести контрольный матч со сборной Бразилии в "Лужниках".

Текст: Т. Сокот



