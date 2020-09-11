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Эмиграция, иммиграция, миграция – какая разница?

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Эмиграция, иммиграция, миграция – какая разница?

11.09.2020 17:54 / Общество / Прочли: 614 человек

Миграционный вопрос является очень актуальным в наши дни. В новостях нам часто попадаются статьи о возрастающем количестве мигрантов, в заголовках встречаются такие слова, как "эмиграция" и "иммиграция". Однако многие не знают, что эти слова имеют совершенно различные смыслы, хоть и звучат практически одинаково.

Слово "миграция" в своем общем понятии значит процесс перемещения или переселение - это достаточно просто понять и запомнить.

Миграция условно разделяется на два вида:

  • иммиграция;
  • эмиграция.

Именно здесь у многих людей возникают трудности.

Суть в том, что слова "эмиграция" и "иммиграция" - это антонимы, то есть слова, противоположные друг другу по значению.

эмиграция

"Иммиграция" подразумевает под собой въезд в новое государство с целью проживания. "Эмиграция" же подразумевает выезд из своей страны и получение вида на жительство или постоянное место жительства в другом государстве. Зачастую этими вопросами зманимаются юридические компании, такие как EU.RO GROUP, с многолетним опытом и положительными отзывами.

Необходимо запомнить, что под иммиграцией подразумевается въезд, а под эмиграцией - выезд.

Иммиграция

Большинство стран создают иммиграционную политику для того, чтобы привлечь иностранных граждан для переезда в государство. К примеру, так часто происходит, когда государству необходимы высококвалифицированные специалисты, чтобы поднять экономический рост страны и развивать новые технологии.

Компетентные зарубежные ведомства публикуют на своих официальных сайтах информацию, которая помогает узнать о иммиграционных правилах переезда. Переезд большого количества людей начинается с ознакомления с подобной информацией.

иммиграция

Таким образом, к примеру, во время первого визита на интернет-портал консульства США каждого посетителя спрашивают, на какую визу он подает заявку - иммиграционную или неиммиграционную? При желании получить иммиграционную визу, вы показываете свое намерение переехать в эту страну на постоянное место жительства.

Эмиграция

Если не основываться на понятии слова "эмиграция", можно сказать, что оно показывает цель, зарождающуюся в человеке, который хочет переехать из своей страны. В наши дни это слово стало явлением, которое захватило весь мир, как бы это ни звучало. Во всем мире число эмигрантов возрастает с каждым годом.

Причинами эмиграции людей очень часто становятся безработица, чувство уязвимости, напряженная политическая среда, война, и множество других нюансов, которые приводят к желанию человека уехать из страны (эмигрировать).

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Источник: LadyVenus.ru
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