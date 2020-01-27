Землетрясение в Турции: спасательные работы близки к завершению по мере роста числа погибших
27.01.2020 10:04 / Происшествия / Прочли: 340 человек
В воскресенье спасательные отряды провели последние поиски выживших.
Усилия по поиску выживших в результате мощного землетрясения в восточной Турции начали сворачиваться. Говорят, что число погибших достигло по меньшей мере 36 человек.
Напомним, что землетрясение магнитудой 6,8 сотрясало турецкую провинцию Элязыг поздно в пятницу, спровоцировав обрушение зданий.
К настоящему времени из-под обломков смогли освободить вырвалось 45 человек.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что спасательная операция в основном завершена. Однако, еще были обнаружили под завалами шесть человек.
Ситуацию прокомментировали чиновники. Они сообщили, что в результате землетрясения более 1600 человек ранены. 104 человека все еще находятся в больнице.
Турция, которая находится на двух главных линиях разлома, имеет историю сильных землетрясений. В 1999 году около 17 000 человек погибли в результате землетрясения в западном городе Измит.
Пятничное землетрясение произошло примерно в 20:55 по местному времени (17:55 по Гринвичу) с центром в городе Сиврице в провинции Элязыг.
На сегодняшний день зарегистрировано более 700 подземных толчков. Сойлу предупредил в воскресенье, что подземные толчки до сих пор продолжаются.
Спасательные бригады работали всю ночь в пятницу и субботу при низких температурах. Они пытались найти людей в руинах разрушенных зданий. Для пострадавших были приготовлены заранее кровати и палатки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что для тех, кто потерял свои дома, будут построят новые дома со стальным каркасом.
В числе спасенных была женщина, которая звонила своим родственникам со мобильного телефона, чтобы сообщить им, где она оказалась в ловушке.
Турецкое телевидение также показало, что 35-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь вытащили из-под обломков примерно через 28 часов после землетрясения.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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