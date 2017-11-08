Крупное ДТП в Китае: между собой столкнулись 31 автомобиль

В центральной китайской провинции Хэнань, на скоростном шоссе, между собой практически одновременно столкнулся 31 автомобиль. В числе погибших как минимум один человек. Травмированы оказались еще шесть.



На место происшествия отправились полицейские и сотрудники скорой помощи. Пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины ДТП.

Текст: Т. Сокот



