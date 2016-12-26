Как выбрать классную беспроводную колонку? 10 ключевых критериев
26.12.2016 21:00 / Интернет / Прочли: 165 человек
Иметь мощную домашнюю акустику хорошо, но ее, в отличие от портативной колонки, нельзя взять с собой в поход, на пляж или в гости друзьям. Эксперты прайс-агрегатора E-Katalog расскажут вам, как не ошибиться при выборе беспроводной акустической системы — незаменимого гаджета для меломанов.
Производитель
Перейдя на www.e-katalog.ru, можно сравнить цены и характеристики сотен беспроводных колонок, представленных в украинских интернет-магазинах. Среди них представлены как простейшие бюджетные модели от неизвестных китайских брендов, так и функциональные модели от именитых производителей. Рекомендуем не гнаться за дешевизной, а отдавать предпочтение известным брендам с безупречной репутацией: надежней будет.
Безусловным лидером на рынке беспроводной акустики является компания JBL, производящая мощные и функциональные девайсы топ-уровня. Проведенный экспертами прайс-агрегатора E-Katalog анализ показывает, что продукции JBL при выборе портативной колонки отдают предпочтение 33% посетителей сайта! На солидной дистанции от лидера разместились бренды Sony (14% предпочтений), Supra (13%), Defender (6%), Xiaomi, Beats и Ginzzu (по 3%).
Количество каналов
Различают три типа беспроводных акустических систем: моно (одноканальные), стерео (двухканальные), а также колонки формата 2.1. Одноканальные модели стоят дешевле всего, однако выдаваемый ими звук обычно плоский и не особо качественный. Стереоколонка позволяет добиться эффекта объемного звучания: она имеет два динамика, каждый из которых отвечает за воспроизведение правого или левого канала. В системах формата 2.1, помимо стереодинамиков, есть еще и сабвуфер, обеспечивающий мощную отдачу на низких частотах.
Номинальная мощность
Самые слабые и тихие беспроводные колонки имеют мощность около 3 Вт, самые мощные — 20 Вт и более. Чтобы «раскачать» небольшую комнату, достаточно будет примерно 12–15 Вт. Если вы часто посещаете шумные вечеринки, выбирайте колонку помощнее.
Фазоинвертор или пассивный излучатель
И фазоинвертор, и пассивный излучатель серьезно улучшают качество звучания колонки. Их наличие расширяет частотный диапазон колонки, положительно сказывается на громкости, насыщенности звука и мощности передачи басов. Если вы предпочитаете слушать электронную музыку или рок, наличие фазоинвертора или пассивного излучателя очень желательно.
Bluetooth
Если вы планируете использовать беспроводную колонку для воспроизведения музыки со смартфона или другого портативного источника, она должна обязательно иметь модуль Bluetooth. Он обеспечивает быструю синхронизацию устройств и передачу сигнала между ними по беспроводному каналу. При отсутствии помех Bluetooth-колонка способна проигрывать музыку со смартфона, находясь от него на расстоянии до десяти метров.
Функции и возможности
Стоимость одинаковых по размерам и мощности беспроводных акустических систем может отличаться в 3–5 раз и более. Очень многое зависит от того, какими функциями обладает та или иная модель.
- Кардридер. Если у колонки есть кардридер, она сможет воспроизводить файлы напрямую с карты памяти.
- Функция громкой связи и микрофон. При их наличии вы сможете использовать беспроводную колонку для телефонного общения, оставляя руки свободными.
- Будильник. Некоторые беспроводные колонки могут включаться и начинать проигрывать музыку или радио в строго указанное время.
- Режим PowerBank. Крайне полезная функция, позволяющая использовать акустическую систему для подзарядки телефонов или других гаджетов с Micro USB-разъемом. Самая востребованная на E-Katalog модель, оснащенная режимом PowerBank — портативная акустика JBL Charge 2.
- Световые эффекты. Некоторые колонки сопровождают проигрывание музыки эффектным световым шоу, основанном на мерцании светодиодов. В моделях серии JBL Pulse вы можете даже управлять визуальными эффектами с помощью смартфона.
Пыле- и влагозащита
Колонки с пыле- и влагозащищенным корпусом можно смело брать с собой на пляж и на пикник, на рыбалку и в бассейн. Они устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и в целом весьма практичны. Однако уровень защиты может отличаться. Например, колонки, защищенные по стандарту IP56, выдерживают попадание только брызг или капель. Модели с защитой IP67 можно мыть под краном, а с IP68 — полностью погружать в воду.
Разъемы
- USB. Может использоваться для подключения к компьютеру и/или питания колонки.
- Mini-jack. Выход на наушники.
- Линейный вход. Стандартный порт для проводного подключения к колонке телефона, ноутбука, плеера и т. д.
- Линейный выход. Разъем, позволяющий выводить аудиосигнал с колонки на другую музыкальную аппаратуру (например, на усилитель).
Автономность, способ питания
Самыми практичными считаются акустические системы со встроенным аккумулятором. В зависимости от собственной емкости и мощности колонки, он может обеспечивать от 2-х до 20–30 часов автономной работы.
Если аккумулятора нет, колонку придется запитывать от любого устройства с USB-разъема: в противном случае она работать не сможет.
Габариты
Самые крупные девайсы, обладающие высокой мощностью, сравнимы по размеру с батоном хлеба, их вес может достигать 1,5 кг. Компактные портативные колонки легко помещаются на ладони и весят менее 100 г.
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Источник: LadyVenus.ru
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