Советский космонавт о том, что необходимо для успехов в российской космонавтике

Также очень хорошо, если бы в стране снова появился новый Сергей Королев. До тех пор, пока же конструкторские бюро занимаются какой либо-работой, то о прорывах нечего говорить.







В частности, чтобы освоить Луну, нужны новые летательные аппараты. После покорения спутника вполне реально задумываться на предмет последующего развития.

Текст: Т. Сокот



