Протесты в Колумбии: смерть человека, убитого полицией, вызвала смертельные столкновения





На видеозаписи инцидента интернета видно, как 46-летний Хавьер Ордоньес умоляет офицеров остановиться и говорит им: «Я задыхаюсь».

Офицеры арестовывали его за то, что якобы нарушил правила социального дистанцирования, выпив с друзьями. Его доставили в полицейский участок, а затем перевезли в больницу, где он скончался.

Что известно нового о протестах?

По меньшей мере семь человек погибли в ходе протестов в столице, Боготе, в соседнем Соаче.

Министр обороны Карлос Холмс Трухильо заявил, что пятеро из погибших застрелить. Он также предложил награду за информацию, ведущую к поимке «исполнителей убийств».

Мэр Боготы Клаудиа Лопес сообщила, что 248 человек ранены, 58 из которых получили огнестрельные ранения. Лопес добавила, что более 100 полицейских также пострадали. Она сказала, что никто не приказывал полиции стрелять в протестующих, особенно без разбора, но есть свидетельства того, что именно это и происходило в некоторых районах.

Протесты были в районе Энгатива, где полиция арестовала Ордоньеса.

Сотни протестующих столкнулись с полицейскими у полицейского поста, где содержался Ордоньес. Более 40 таких постов, небольших полицейских участков, разбросанных по всему городу, часто состоящих из одной комнаты, подверглись нападению, и 17 были сожжены.

Также протесты прошли в Соача, к югу от Боготы, во втором по величине городе Колумбии, Медельине, и в городе Перейра. Было повреждено более 70 автомобилей, в том числе девять общественных автобусов, которые подожжены.

Министр обороны Карлос Холмс Трухильо сказал, что 1600 дополнительных полицейских направят в Боготу для борьбы с протестами.

Текст: Т. Сокот



