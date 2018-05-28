Два человека ранены в результате аварии вертолета на западе США

Летчик и механик ранены в результате аварии с участием вертолета на аэродроме Олимпия, штат Вашингтон.







Этот вертолет принадлежит компании Northwest Helicopters. Он использовался для тушения пожаров. Что касается характера происшествия известно следующее: - воздушное судно взлетело и продержалось в воздухе не более десяти секунд.





Несколько слов о причине случившегося - отказ рулевого винта на хвостовой балке. Пилот, когда заметил, что хвостовый винт неподвижен, заглушил двигатель и жестко приземлил вертолет на поле с высоты приблизительно 60 метров.





Владелец Northwest Helicopters Брайян Рейнолдс. Он сообщил следующее: - "Я заметил, что хвостовой винт неподвижен, и понял, что случилось что-то серьезное". Он, оказывается, был свидетелем случившегося. Рейнолдс считает, что пилот винтокрылой машины действовал четко в соответствии с инструкцией. Что касается вертолета, он при падении не понес ущерба, не учитывая тот момент, что разбилось стекло кабины пилота.

Текст: Т. Сокот



