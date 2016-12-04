В результате взрыва бензовоза в Нигерии погибли люди

В результате взрыва грузовика-цистерны, который перевозил дизельное топливо, по меньшей мере погибли 14 человек. Происшествие произошло в штате Нигер, центральная часть Нигерии. Это сообщение местной полиции.







В СМИ о происшествии представлена представителем полиции штата Нигером Бала Элканом следующая информация: - "в пятницу водитель грузовика-цистерны, перевозившего дизельное топливо, потерял управление, протаранил другой автомобиль и врезался в жилые здания в городе Тегина. В результате происшествия погибли 14 человек. Жертвами инцидента стали жители домов, которые охватил огонь, а также придорожные торговцы".





В настоящий момент "по факту происшествия начато расследование, полиции предстоит выяснить причины произошедшего".





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Т. Сокот



