В результате стрельбы на западе Москвы ранили человека

Случившееся прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по столице, сообщив о том, что ночью от наряда скорой помощи поступило сообщение, в котором было сказано о том, что неизвестного человека ранили в 1-м Очаковском переулке.



В полиции по поводу случившегося сообщили следующее: - "сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестные из неустановленного оружия причинили мужчине 1955 года рождения огнестрельные ранения, после чего скрылись", - сообщили в полиции.

Правоохранители заняты тем, что устанавливают все обстоятельства случившегося.

Текст: Т. Сокот



