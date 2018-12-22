Снова упала цена нефти: она стала ниже $54 впервые с сентября-2017

Она в этот раз опустилась ниже $54 за баррель. Именно этот показатель специалисты зафиксировали впервые с 12 сентября 2017 года.



Так, по состоянию на 13:11 мск цена февральских фьючерсов Brent была следующей: $53,82 доллара.

Что касается цены нефти марки WTI, она тоже изменилась, опустившись до $45,69.

Текст: Т. Сокот



