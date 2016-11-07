Самолет из Брюсселя совершил экстренную посадку в Италии из-за драчуна на борту

Капитан пассажирского самолета бельгийского авиаперевозчика Ryanair вынужденно пошел на внеплановую посадку в аэропорту итальянской Пизы в связи с массовой дракой, которую учинили на борту лайнера пассажиры.

Отмечается, что воздушное судно, прервавшее свой путь, выполняло рейс из столицы Бельгии Брюсселя в островное государство Мальту. Но из-за неконтролируемых драчунов в пункт назначения за первым разом не долетело: пришлось садиться, чтобы высадить бушевавших на твердую землю.

По сведениям многочисленных очевидцев, драка произошла из-за «невероятно агрессивного поведения выходцев из Восточной Европы».

Командир принял решение прервать полет и приземлился в Италии, где учинивших драку дебоширов сняли с самолета.

Текст: Е. Скобелева