Аналитики: снова начала дешеветь нефть

Что касается стоимости марки WTI, здесь тоже изменилась цена – она упала на 2,4%. Одна из причин падения цены на нефть по мнению аналитиков - слухи о том, что Саудовская Аравия и иные участники соглашения ОПЕК+ способны в некоторой степени нарастить темпы добычи нефти.



Уже сегодня утром 29 октября в цене потеряла марка Brent. Она упала на 0,04%. Ее стоимость сегодня была 77,59 долларов за баррель. Что касается марка WTI, она тоже опустилась в цене в пределах на 0,01%, составив таким образом 67,6 долларов за баррель.

Текст: Т. Сокот



