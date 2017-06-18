По причине лесного пожара в Португалии погибли люди - 58 человек

Речь идет об лесном пожаре в португальском округе Лейрия. Есть жертвы - по меньшей мере 58 человек. В числе пострадавших приблизительно 60 человек.







Пожар начался 17 июня днем, район населенного пункта Педроган-Гранди, 190 км от Лиссабона. Его до сих пор так и не удалось взять под контроль. В результате борьбы со стихией задействованы, оказались, сотни человек.





В результате пожара погибли 30 человек. Они пытаясь покинуть охваченный пламенем регион. Их тела нашли в транспортных средствах.

Тушить пожар осложняет высокая температура воздуха, которая установилась в стране, и ветер.





Происшествие прокомментировал премьер- министр Португалии Антониу Кошта. Он сообщил, что в настоящий момент приоритетами стала борьба с огнем и помощь семьям погибших и пострадавших.





Местная полиция обратила внимание на то, что возгорание началось в результате удара молнии.





Председатель правительства Испании Мариано Рахой "потрясен трагическими событиями", которые произошли в соседней республике.





Премьер в "Твиттере" написал, что "португальский народ может рассчитывать на нашу солидарность, поддержку и любовь".





В МВД пиренейского королевства сообщили, что Испания направила в Португалию два самолета. Это помощь в тушении огня.





Текст: Т. Сокот



