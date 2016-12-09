За взятку в 50 миллионов рублей задержан петербургский полковник МВД

По данным следствия, Тимченко с ноября неоднократно требовал от представителя общества с ограниченной ответственностью «Деловые линии» взятку в сумме не менее 100 млн рублей. Полковник знал о наличии в производстве следственных органов Санкт-Петербурга уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов в сумме свыше миллиарда рублей, а также об аресте денежных средств данного общества в размере не менее 1,5 миллиардов.



Взятку следователь требовал за способствование снятию ареста с расчетных счетов фирмы и прекращению уголовного дела. Юрий Тимченко требовал, чтобы половину взятки ему передали не позднее 8 декабря, а еще 50 млн рублей – после разблокирования счетов ООО «Деловые линии».

Вчера вечером на одном из подземных паркингов в Санкт-Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя фирмы муляж купюр для дальнейшей передачи Тимченко. Их сразу задержали сотрудники УФСБ. Также вскоре был задержан и Тимченко, в кабинете которого нашли 350 тысяч рублей наличными.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения в коррупции и пособничестве.

Текст: Е. Скобелева