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За взятку в 50 миллионов рублей задержан петербургский полковник МВД

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За взятку в 50 миллионов рублей задержан петербургский полковник МВД

09.12.2016 11:58 / Криминал / Прочли: 77 человек

Начальник 17-го отдела («Запад») ГУСБ МВД России Юрий Тимченко подозревается в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки»). Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. Его пособники Константин Марченков и Сергей Зиновенко подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, Тимченко с ноября неоднократно требовал от представителя общества с ограниченной ответственностью «Деловые линии» взятку в сумме не менее 100 млн рублей. Полковник знал о наличии в производстве следственных органов Санкт-Петербурга уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов в сумме свыше миллиарда рублей, а также об аресте денежных средств данного общества в размере не менее 1,5 миллиардов.

Взятку следователь требовал за способствование снятию ареста с расчетных счетов фирмы и прекращению уголовного дела. Юрий Тимченко требовал, чтобы половину взятки ему передали не позднее 8 декабря, а еще 50 млн рублей – после разблокирования счетов ООО «Деловые линии».

Вчера вечером на одном из подземных паркингов в Санкт-Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя фирмы муляж купюр для дальнейшей передачи Тимченко. Их сразу задержали сотрудники УФСБ. Также вскоре был задержан и Тимченко, в кабинете которого нашли 350 тысяч рублей наличными.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения в коррупции и пособничестве.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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