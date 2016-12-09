За взятку в 50 миллионов рублей задержан петербургский полковник МВД
Начальник 17-го отдела («Запад») ГУСБ МВД России Юрий Тимченко подозревается в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («получение взятки»). Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. Его пособники Константин Марченков и Сергей Зиновенко подозреваются в посредничестве во взяточничестве.
По данным следствия, Тимченко с ноября неоднократно требовал от представителя общества с ограниченной
ответственностью «Деловые линии» взятку в сумме не менее 100 млн рублей. Полковник
знал о наличии в производстве следственных органов Санкт-Петербурга уголовного
дела, возбужденного по факту неуплаты налогов в сумме свыше миллиарда рублей, а
также об аресте денежных средств данного общества в размере не менее 1,5
миллиардов.
Взятку следователь требовал за способствование снятию
ареста с расчетных счетов фирмы и прекращению уголовного дела. Юрий Тимченко требовал,
чтобы половину взятки ему передали не позднее 8 декабря, а еще 50 млн рублей –
после разблокирования счетов ООО «Деловые линии».
Вчера вечером на одном из подземных паркингов в Санкт-Петербурге
Марченков и Зиновенко получили от представителя фирмы муляж купюр для
дальнейшей передачи Тимченко. Их сразу задержали сотрудники УФСБ. Также вскоре был
задержан и Тимченко, в кабинете которого нашли 350 тысяч рублей наличными.
Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых и
предъявлении им обвинения в коррупции и пособничестве.
Текст: Е. Скобелева