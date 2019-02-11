Поддерживаемые США силы сталкиваются с ожесточенным сопротивлением со стороны ИГИЛ - "финальная битва"
11.02.2019 11:57 / Происшествия / Прочли: 302 человек
Боевики Восточной Сирии из поддерживаемых США Сирийских Демократических сил начали наступление, чтобы вытеснить ИГИЛ из последнего оставшегося анклава в Сирии, последнего остатка так называемого "халифата" джихадистской группировки." На пике своего развития ИГИЛ занимало обширные территории Ирака и Сирии - пространство размером с Португалию.
На ее территории теперь сформировался крошечный карман – восточная провинция Дейр-эз-Зоре. Боевики прячутся в деревне, что расположена недалеко от иракской границы.
После более чем недельной паузы, позволившей десяткам тысяч мирных жителей покинуть город, силы самообороны в субботу возобновили попытку вырвать последние 4 квадратных километра (1,5 квадратных мили) у боевиков.
"SDF начал свою последнюю битву по ликвидации террористической организации ISIS в деревне Аль-Багуз; последний оплот ISIS", - сказано в заявлении SDF.
На рассвете в воскресенье, возглавляемая США коалиция авиаударами обрушились на западную часть Сирии. Небо окутало темные столбы дыма.
Командование SDF сообщило, что его бойцов встречает ожесточенное сопротивление боевиков ИГИЛ. Они в ответ используют тепловые ракеты. Два бойца SDF убиты, очень много раненых, сбит один автомобиль SDF.
Боевики зарылись под городом, построив сеть туннелей, которые позволяют им переходить из дома в дом незамеченными. Стратегия, которую группа развернула в Мосуле и других местах, представляет собой реальную проблему, заявили командиры SDF.
По крайней мере, 500 боевиков ИГИЛ, как полагают, остаются в деревне, которая считается концентрацией самых опытных и закаленных в боях бойцов и командиров ИГИЛ.
Президент США Дональд Трамп предположил в прошлую среду, что поражение ISIS неминуемо. Его высказывания на предмет разгрома ИГИЛ в значительной степени затушевали его решение вывести американские войска из Сирии, условия и материально-техническое обеспечение которой все еще находятся на стадии переговоров.
В докладе Пентагона, опубликованном ранее в этом месяце, указывалось, что ИГИЛ, вероятно, вернет себе территорию в течение шести - 12 месяцев в результате решения Трампа выйти из Сирии. Американский чиновник говорит, что возрождение актуально еще раньше без присутствия контртеррористических сил США.
До начала штурма на закате в субботу можно было видеть, как гражданские лица покидают город. Очень много людей оказались в ловушке.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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