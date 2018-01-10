В американских СМИ названа стоимость потерянного в ходе запуска секретного спутника Zuma

Члены Конгресса США проинформировали общественность о том, что что секретный спутник Zuma так и не смог выйти на заданную орбиту.

Сотрудники космической отрасли обратили внимание общественности на то, что стоимость потерянного аппарата, который изготовлялся по заказу правительства США, составляла миллиарды долларов.

Что касается назначения спутника, эта информация засекречена.

Напомним, что это был первый в 2018 году космический запуск американской компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Это запуск завершился достаточно громкой неудачей.

Запущенный ракетой-носителем SpaceX Falcon 9 FT Block 4, стартовал на днях, вечер, 7 января 2018 года, космодром Канаверал.

Американский секретный спутник Zuma (USA-280), согласно обнародованным данным американских СМИ, а также многочисленным сообщениям наблюдателей, скорее всего сгорел в атмосфере. Причина - отказ системы отделения от второй ступени ракеты.

Что касается информации второй ступени ракеты-носителя, она штатно сводилась с орбиты над Африкой и улетела в Индийский океан. Вероятно, что неотделившийся спутник постигла та же участь.

Что касается многоразовой первой ступени Falcon 9, она успешно вернулась на Канаверал.

Какие-либо официальные заявления о потере этого спутника отсутствуют.

Текст: Т. Сокот