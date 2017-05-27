В результате ДТП под Барнаулом погибли пять человек

Полицейские Алтайского края заняты тем, что устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей. В нем погибли пять человек, еще одного госпитализировали. Это сообщение принадлежит пресс-службе ГУ МВД по региону.







Несколько слов о ДТП. Оно случилось на автомобильной дороге Р-256 "Чуйский тракт" между городами Барнаул и Новоалтайск.





В пресс-службе сообщили о происшествии следующую информацию: - "по предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Honda Stream, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ГАЗ-3110 под управлением водителя 1959 года рождения".





В результате ДТП скончались водитель и пассажиры иномарки. Это был мужчина 1975 года рождения и еще двое мужчин. В настоящий момент их личности устанавливаются. В числе погибших оказался пассажир автомобиля ГАЗ-3110 - женщина 1961 года рождения. Что касается водителя "Волги", он в настоящий момент находится в больнице Барнаула.





По ДТП сотрудниками полиции начата проверка. Они выясняют все причины и обстоятельства случившегося.









Текст:

Т. Сокот



