В Москве расследуют избиение ребенка мужчиной в переулке

Произошел вопиющий инцидент с нападением на несовершеннолетнего в Лялином переулке в воскресенье, 13 ноября. В этот день мама пострадавшего мальчика пришла в полицию с заявлением о том, что 29-летний мужчина намеренно нанес серьезные телесные повреждения ее малолетнему сыну.

В настоящее время столичные полицейские устанавливают детали избиения семилетнего ребенка в центре Москвы.



В ходе расследования выяснилось, что мальчика сняли побои — медики зафиксировали у школьника гематомы, черепно-мозговую травму и растяжение связок. В правоохранительных органах сообщают, что полицейские арестовали подозреваемого в жестоком избиении ребенка через каких-то полчаса после случившегося. Относительно мужчины открыто уголовное дело.

Текст: Е. Скобелева