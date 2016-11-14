В Москве расследуют избиение ребенка мужчиной в переулке
Столичные блюстители правопорядка выясняют обстоятельства избиения ребенка в Лялином переулке. Подозреваемый мужчина 29 лет, который выместил агрессию на семилетнем мальчике, задержан московскими правоохранителями. На фигуранта заведено уголовное дело.
Произошел вопиющий инцидент с нападением на несовершеннолетнего в Лялином переулке в воскресенье, 13 ноября. В этот день мама пострадавшего мальчика пришла в полицию с заявлением о том, что 29-летний мужчина намеренно нанес серьезные телесные повреждения ее малолетнему сыну.
В настоящее время столичные полицейские устанавливают детали избиения семилетнего ребенка в
центре Москвы.
В ходе расследования выяснилось, что мальчика сняли побои — медики зафиксировали у школьника гематомы, черепно-мозговую травму и растяжение связок. В правоохранительных органах сообщают, что полицейские арестовали подозреваемого в жестоком избиении ребенка через каких-то полчаса после случившегося. Относительно мужчины открыто уголовное дело.
Текст: Е. Скобелева