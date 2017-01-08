Ученые: общение с близкими людьми помогает старикам жить дольше

Американские ученые наблюдали за состоянием 1600 пожилых людей со средним возрастом 71 год. Состояние здоровье и социально-экономический статус не учитывались. Рассматривалось только одиночество или, наоборот, регулярный контакт с родственниками.



За 6 лет наблюдений скончались 23% из категории одиноких участников и 14% пожилых людей, которых часто посещали родные. Авторы работы отмечают, что чем старше становится человек, тем большее значение для него имеют отношения с семьей.

Поэтому крайне важно помнить о взаимном внимании и заботе. Всего несколько часов общения в неделю, хотя бы один телефонный звонок в день – и вы повысите шансы родителей, бабушек и дедушек прожить более долгую жизнь.

Текст: Е. Скобелева