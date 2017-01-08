Ученые: общение с близкими людьми помогает старикам жить дольше
Исследователи из университета Калифорнии (США) выяснили, как продлить жизнь наших родителей и даже сделать ее лучше. Оказывается, ключевую роль в ускорении процесса старения играет одиночество. Если человек в летах ощущает себя одиноким, забытым всеми, риск смерти увеличивается.
Американские ученые наблюдали за состоянием 1600 пожилых
людей со средним возрастом 71 год. Состояние здоровье и социально-экономический
статус не учитывались. Рассматривалось только одиночество или, наоборот,
регулярный контакт с родственниками.
За 6 лет наблюдений скончались 23% из категории одиноких
участников и 14% пожилых людей, которых часто посещали родные. Авторы работы
отмечают, что чем старше становится человек, тем большее значение для него
имеют отношения с семьей.
Поэтому крайне важно помнить о взаимном внимании и
заботе. Всего несколько часов общения в неделю, хотя бы один телефонный звонок
в день – и вы повысите шансы родителей, бабушек и дедушек прожить более долгую жизнь.
Текст: Е. Скобелева