Мальчик из Таджикистана заразил шестерых детей в Иркутской области вирусом гепатита

Вспышка заболеваемости, как рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Каурова, произошла 16-17 ноября. Пятеро учеников Качугской школы №1 и один дошкольник попали в районную больницу с симптомами кишечной инфекции. Анализы показали, что дети заражены гепатитом А. Также выяснилось, что опасный вирус завезен в Иркутскую область из Таджикистана.

Осенью в Качуг приехала семья из Таджикистана. Один из ее членов был заражен гепатитом А и принес вирус в семью. В Качуге старший ребенок пошел в школу и передал вирус еще четырем ученикам разного возраста. Госпитализировали также 3-летнего малыша из таджикской семьи.

По информации эпидемиологов, в учебном заведении уже проведена санитарная обработка. Медики проверили более 120 человек, контактировавших с больным. В школе до конца декабря отменены какие-либо массовые мероприятия. Еще проводится вакцинация местного населения от вирусного гепатита.

Последний раз групповое заражение гепатитом А фиксировалась в области в 2014 году. Напомним, тогда заболели 17 детей в Боханском районе, а источником инфекции тоже был выходец из ближнего зарубежья.