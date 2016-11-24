Мальчик из Таджикистана заразил шестерых детей в Иркутской области вирусом гепатита
Шесть случаев заражения гепатитом А выявлены в Качугском районе. Следователи начали проверку по факту массового заболевания детей.
Вспышка заболеваемости, как рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Каурова, произошла 16-17 ноября. Пятеро учеников Качугской школы №1 и один дошкольник попали в районную больницу с симптомами кишечной инфекции. Анализы показали, что дети заражены гепатитом А. Также выяснилось, что опасный вирус завезен в Иркутскую область из Таджикистана.
Осенью в Качуг приехала семья из Таджикистана. Один из ее
членов был заражен гепатитом А и принес вирус в семью. В Качуге старший ребенок
пошел в школу и передал вирус еще четырем ученикам разного возраста.
Госпитализировали также 3-летнего малыша из таджикской семьи.
По информации эпидемиологов, в учебном заведении уже проведена
санитарная обработка. Медики проверили более 120 человек, контактировавших с
больным. В школе до конца декабря отменены какие-либо массовые мероприятия. Еще
проводится вакцинация местного населения от вирусного гепатита.
Последний раз групповое заражение гепатитом А
фиксировалась в области в 2014 году. Напомним, тогда заболели 17 детей в
Боханском районе, а источником инфекции тоже был выходец из ближнего зарубежья.
Текст: Е. Скобелева