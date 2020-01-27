Британский мужчина умер во французских Альпах

Тело 24-летнего британского мужчины было найдено после 12-часового обыска во французских Альпах.



По сообщениям местных газет, он стал жертвой падения.

Сообщалось, что мужчина пропал рано утром в четверг после того, как он расстался со своими друзьями, возвращаясь с вечеринки.

Представитель Министерства иностранных дел подтвердил, что он «поддерживает семью британского мужчины, который умер во французских Альпах».

Тело мужчины было обнаружено вертолетом в четверг в 16:50 по местному времени после обыска с участием полиции, пожарных и спасателей в горах.

Считается, что этот человек возвращался в свое жилье на горнолыжном курорте Брид-ле-Бен рано утром в четверг после ночного отдыха в соседней деревне Ле-Аллю с другими британскими людьми. Он был объявлен пропавшим без вести в полицию около 05:00 в четверг после того, как не вернулся в свое жилище.

Трехмильная прогулка между Les Allues и Brides-les-Bains занимает примерно полтора часа. Сообщалось, что в это время температура была -3 ° С (26 ° F).

Министерство иностранных дел заявило, что они работают с местными властями. Личность человека не обнародована.

Курорт Брид-ле-Бен соединен канатной дорогой с известным курортом Мерибель во французском Труа-Валье, районе, популярном среди британских лыжников.

Последняя трагедия последовала за смертью стажера-хирурга Уильяма Рейда, который умер в начале этого месяца после падения с 30-футовой скалы во время катания на лыжах во французских Альпах.

Текст: Т. Сокот



