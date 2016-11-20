Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Украинская полиция передаст российской гражданку РФ, подозреваемую в убийстве

Рейтинг: 1.0/5 (1 голос)

Украинская полиция передаст российской гражданку РФ, подозреваемую в убийстве

20.11.2016 20:43 / Происшествия / Прочли: 95 человек

Украина выдаст России задержанную на территории проведения так называемой АТО россиянку, которую на родине обвиняют в убийстве. Преступницу украинские правоохранители задержали на территории Донбасса – в Славянске, находящемся под контролем ВСУ.

Сотрудники полиции в украинском Славянске, Донецкая область, произвели арест гражданки РФ, которая пребывала в международном розыске по линии Интерпола.  В России женщину обвиняют в убийстве, учиненном ею с сожителем в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Как сказано в сообщении, россиянка была задержана на съемной квартире в Славянске вместе со вторым фигурантом криминального дела, мужчиной, гражданином Украины. Но его, так как он является украинцем, будут судить за содеянное на Украине и экстрадировать в Россию не планируют. «Сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности на территории Украины, — пишет интернет-ресурс. – Ныне гражданка России заключена под стражу, в самом непродолжительном времени ее передадут российским правоохранительным органам, как и предполагает Европейская конвенция о выдаче правонарушителей».

 Как говорится в публикации пресс-службы Нацполиции, разыскиваемые скрывались в украинском Славянске, надеясь на то, что никто не станет их искать в зоне проведения антитеррористической операции. Но блюстители правопорядка города Славянска в ходе оперативно-профилактических мероприятий установили местопребывание заезжих преступников-беглецов.

Подробнее о преступлении, совершенном пойманными преступниками в Ростове. В праздничную ночь на 1 января 2016 года пара, 29-летний парень и 27-летняя девушка, познакомились с компанией молодежи, состоящей из троих молодых людей, и пригласили их продолжить новогодние гуляния к себе на квартиру, которую снимали. Когда утром молодые хозяева проснулись, то обнаружили, что один из новых знакомых еще спит, а двое других исчезли, а вместе с ними испарились ноутбук и два недешевых смартфона. После этого они растормошили третьего парня и, в попытке выбить из того признания о приятелях-ворах, нанесли ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Осознав, что они убили человека, парочка подалась в бега.

Позднее владелица жилья, квартиру которой орендовали подозреваемые в убийстве, предоставила их данные и подробно описала внешность. После этого их объявили в международный розыск. Почти год соучастникам удавалось конспироваться и скрываться от карающей руки правосудия.  

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Беременную телеведущую Катю Гордон срочно положили в больницуБеременную телеведущую Катю Гордон срочно положили в больницу
21.11.2016 10:51 / Шоу-бизнес
То, что беременная артистка госпитализирована, выяснилось спустя сутки. 36-летняя Катя Гордон в соцсети проком...
В России планируют изменить стандарт номерных знаков для легковушек и мотоцикловВ России планируют изменить стандарт номерных знаков для легковушек и мотоциклов
21.11.2016 10:44 / Автомобили
Реформу автомобильных и мотоциклетных регистрационных знаков планируют провести в России в скором времени. При...
Шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом на трассе «Дон»Шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом на трассе «Дон»
21.11.2016 10:20 / Происшествия
В ночь на 21 ноября, в 03.20 мск, на 847-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской об...
Более половины немцев хотят видеть Меркель на посту канцлера и в дальнейшемБолее половины немцев хотят видеть Меркель на посту канцлера и в дальнейшем
21.11.2016 03:24 / В мире
Германский лидер пользуется огромным доверием населения: свыше 50% граждан ФРН выступают за выдвижение Ан...
Руководителя Всемирного антидопингового агентства переизбрали на третий срокРуководителя Всемирного антидопингового агентства переизбрали на третий срок
21.11.2016 03:16 / Общество
75-летнего Крейга Риди, который возглавляет WADA с 2014-го, переизбрали на новый срок....
Глава Минобороны Сергей Шойгу принял участие в географическом диктантеГлава Минобороны Сергей Шойгу принял участие в географическом диктанте
21.11.2016 02:47 / Общество
В написании вчерашнего географического диктанта, проходившего, в частности, в стенах Московского государственн...
Турция променяет ЕС на ШОС?Турция променяет ЕС на ШОС?
21.11.2016 02:15 / Происшествия
Турецкий лидер заявил, что не исключает возможности вхождения возглавляемого им восточного государства не в Ев...
В Домодедово пьяный пассажир угрожал подорвать самолетВ Домодедово пьяный пассажир угрожал подорвать самолет
21.11.2016 00:34 / Происшествия
Правоохранитель в московском аэропорту повязали дебошира. Грозившегося взорвать воздушное судно....
В Чувашии со льдины спасатели сняли дюжину рыбаков В Чувашии со льдины спасатели сняли дюжину рыбаков
20.11.2016 23:48 / Происшествия
Сегодня с оторвавшегося куска льда на Волге эмчеэсники спасли 12 рыбаков. В результате инцидента никто не пост...
Гонорары главных исполнителей в «Игре престолов» превышают $1 миллион за эпизодГонорары главных исполнителей в «Игре престолов» превышают $1 миллион за эпизод
20.11.2016 19:42 / Кино
Изданию «The Hollywood Reporter» стали известны суммы, которые поступят на счета ведущих актеров фэнтезийного ...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100