Украинская полиция передаст российской гражданку РФ, подозреваемую в убийстве

Сотрудники полиции в украинском Славянске, Донецкая область, произвели арест гражданки РФ, которая пребывала в международном розыске по линии Интерпола. В России женщину обвиняют в убийстве, учиненном ею с сожителем в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Как сказано в сообщении, россиянка была задержана на съемной квартире в Славянске вместе со вторым фигурантом криминального дела, мужчиной, гражданином Украины. Но его, так как он является украинцем, будут судить за содеянное на Украине и экстрадировать в Россию не планируют. «Сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности на территории Украины, — пишет интернет-ресурс. – Ныне гражданка России заключена под стражу, в самом непродолжительном времени ее передадут российским правоохранительным органам, как и предполагает Европейская конвенция о выдаче правонарушителей».

Как говорится в публикации пресс-службы Нацполиции, разыскиваемые скрывались в украинском Славянске, надеясь на то, что никто не станет их искать в зоне проведения антитеррористической операции. Но блюстители правопорядка города Славянска в ходе оперативно-профилактических мероприятий установили местопребывание заезжих преступников-беглецов.





Текст: Е. Скобелева