Украинская полиция передаст российской гражданку РФ, подозреваемую в убийстве
Украина выдаст России задержанную на территории проведения так называемой АТО россиянку, которую на родине обвиняют в убийстве. Преступницу украинские правоохранители задержали на территории Донбасса – в Славянске, находящемся под контролем ВСУ.
Сотрудники полиции в украинском Славянске, Донецкая область, произвели арест гражданки РФ, которая пребывала в международном розыске по линии Интерпола. В России женщину обвиняют в убийстве, учиненном ею с сожителем в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.
Как сказано в сообщении,
россиянка была задержана на съемной квартире в Славянске вместе со вторым
фигурантом криминального дела, мужчиной, гражданином Украины. Но его, так как
он является украинцем, будут судить за содеянное на Украине и экстрадировать в
Россию не планируют. «Сейчас решается вопрос о привлечении его
к уголовной ответственности на территории Украины, — пишет интернет-ресурс.
– Ныне гражданка России заключена под стражу, в самом непродолжительном времени
ее передадут российским правоохранительным органам, как и предполагает Европейская
конвенция о выдаче правонарушителей».
Как говорится в публикации пресс-службы Нацполиции, разыскиваемые скрывались в украинском Славянске, надеясь на то, что никто не станет их искать в зоне проведения антитеррористической операции. Но блюстители правопорядка города Славянска в ходе оперативно-профилактических мероприятий установили местопребывание заезжих преступников-беглецов.Подробнее о преступлении, совершенном пойманными преступниками в Ростове. В праздничную ночь на 1 января 2016 года пара, 29-летний парень и 27-летняя девушка, познакомились с компанией молодежи, состоящей из троих молодых людей, и пригласили их продолжить новогодние гуляния к себе на квартиру, которую снимали. Когда утром молодые хозяева проснулись, то обнаружили, что один из новых знакомых еще спит, а двое других исчезли, а вместе с ними испарились ноутбук и два недешевых смартфона. После этого они растормошили третьего парня и, в попытке выбить из того признания о приятелях-ворах, нанесли ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Осознав, что они убили человека, парочка подалась в бега.
Позднее владелица жилья, квартиру которой орендовали подозреваемые в убийстве, предоставила их данные и подробно описала внешность. После этого их объявили в международный розыск. Почти год соучастникам удавалось конспироваться и скрываться от карающей руки правосудия.