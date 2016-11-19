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Дуэйн Джонсон – самый сексуальный житель Голливуда по версии журнала «People»

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Дуэйн Джонсон – самый сексуальный житель Голливуда по версии журнала «People»

19.11.2016 10:46 / Шоу-бизнес / Прочли: 139 человек

Американский журнал «People» составляет рейтинги самых сексуальных артистов с 1985 года. В 2016 году этот титул достался 44-летнему актеру Дуэйну «Скале» Джонсону. К тому же, почти двухметровый здоровяк в этом году также оказался самым высокооплачиваемым обитателем Голливудских холмов.

В предыдущие годы звание «мистер сексуальность» в мире звезд получали футболист Дэвид Бекхэм, актеры Крис Хемсворт, Адам Левин, Ченнинг Татум. Дуэйн был удивлен таким признанием и признался, что это даже потрясло его. «Это круто и захватывающе, - прокомментировал новость Джонсон. – Но позже я задумался: если это вершина, то куда двигаться дальше?».

Вероятно, герой боевиков и приключенческих фильмов сосредоточится на создании семьи. Уже больше года Дуэйн Джонсон состоит в постоянных отношениях с 32-летней певицей Лорен Хашиан. Их общей дочери скоро исполнится годик. Также актер должен уделять внимание воспитанию 15-летней дочки Симоны от первого брака с продюсером Дэной Гарсией. 

Поклонники Скалы надеются, что звание самого сексуального мужчины не будет способствовать его превращению в ловеласа и дамского угодника.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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