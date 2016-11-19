Дуэйн Джонсон – самый сексуальный житель Голливуда по версии журнала «People»

В предыдущие годы звание «мистер сексуальность» в мире звезд получали футболист Дэвид Бекхэм, актеры Крис Хемсворт, Адам Левин, Ченнинг Татум. Дуэйн был удивлен таким признанием и признался, что это даже потрясло его. «Это круто и захватывающе, - прокомментировал новость Джонсон. – Но позже я задумался: если это вершина, то куда двигаться дальше?».



Вероятно, герой боевиков и приключенческих фильмов сосредоточится на создании семьи. Уже больше года Дуэйн Джонсон состоит в постоянных отношениях с 32-летней певицей Лорен Хашиан. Их общей дочери скоро исполнится годик. Также актер должен уделять внимание воспитанию 15-летней дочки Симоны от первого брака с продюсером Дэной Гарсией.

Поклонники Скалы надеются, что звание самого сексуального мужчины не будет способствовать его превращению в ловеласа и дамского угодника.

Текст: Е. Скобелева