Дуэйн Джонсон – самый сексуальный житель Голливуда по версии журнала «People»
Американский журнал «People» составляет рейтинги самых сексуальных артистов с 1985 года. В 2016 году этот титул достался 44-летнему актеру Дуэйну «Скале» Джонсону. К тому же, почти двухметровый здоровяк в этом году также оказался самым высокооплачиваемым обитателем Голливудских холмов.
В предыдущие годы звание «мистер сексуальность» в мире
звезд получали футболист Дэвид Бекхэм, актеры Крис Хемсворт, Адам Левин, Ченнинг
Татум. Дуэйн был удивлен таким признанием и признался, что это даже потрясло
его. «Это круто и захватывающе, - прокомментировал новость Джонсон. – Но позже
я задумался: если это вершина, то куда двигаться дальше?».
Вероятно, герой боевиков и приключенческих фильмов сосредоточится на создании семьи. Уже больше года Дуэйн Джонсон состоит в постоянных отношениях с 32-летней певицей Лорен Хашиан. Их общей дочери скоро исполнится годик. Также актер должен уделять внимание воспитанию 15-летней дочки Симоны от первого брака с продюсером Дэной Гарсией.
Поклонники Скалы
надеются, что звание самого сексуального мужчины не будет способствовать его
превращению в ловеласа и дамского угодника.
Текст: Е. Скобелева