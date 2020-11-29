О том, что землетрясение в Турции спровоцировало очень много разрушений в Измире





Эту ситуацию прокомментировали представители Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Они сообщили о том, что глубина очага землетрясения составила 16,5 километра.

Что касается подземных толчков, то они были ощутимы в том числе, в Стамбуле.

В Измире в результате землетрясения можно было наблюдать разрушения

Да, кстати, незадолго до этого землетрясение такой же магнитуды специалисты зафиксировали в районе Додеканесских островов, Греция. Оно было ощутимо в Афинах.

Текст: Т. Сокот



