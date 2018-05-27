Израильские ВВС: нанесен удар по целям ХАМАС в секторе Газа

По этому поводу Армией обороны Израиля распространено сообщение о том, что атака осуществлялась в ответ на попытку палестинцев пересечь границу.



Сообщение израильской Армии носит следующий характер: - "несколько минут назад наши военные самолеты нанесли удар по террористическим целям военного крыла ХАМАС на юге сектора Газы. Удар был нанесен в ответ на пересечение границы и попытку нанести ущерб пограничной инфраструктуре, которая была предпринята ранее сегодня".

Обратим внимание, что армейский патруль предотвратил попытку пресечения границы, так как он выдвинулся на место прорыва.

Кстати, нарушители на израильской территории провели около минуты. Дальше они вернулись на палестинскую сторону границы.

Текст: Т. Сокот



