Харизматичный участник шоу «Голос» Андрей Давидян скончался в коме

Андрея Давидяна с диагнозом «инсульт» госпитализировали вчера в в Боткинскую больницу Москвы. У исполнителя выявили тяжелый отек мозга, что спровоцировал состояние комы. Давидяна врачи подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но каких-либо благоприятных прогнозов не давали.

Андрей Давидян осенью 2013 года во втором сезоне талант-шоу «Голос» стал самым пожилым участником. Он нравился судьям и публике. После прослушивания певца «вслепую» член жюри Александр Градский прокомментировал, что знает Андрея Давидяна уже много лет. По словам Градского, жаль, что такой талант вынужден скитаться на прокуренным ресторанам и ночным клубам, зарабатывая пением на жизнь. Последнее выступление Андрея Давидяна состоялось месяц назад в Москве.

Текст: Е. Скобелева