Харизматичный участник шоу «Голос» Андрей Давидян скончался в коме
Накануне у 60-летнего музыканта и певца Андрея Давидяна случился инсульт. Артиста доставили в одну из столичных больниц в состоянии комы. Сегодня СМИ стало известно, что яркий участник телепроекта "Голос" умер утром 13 ноября.
Андрея Давидяна с диагнозом «инсульт» госпитализировали вчера в в Боткинскую больницу Москвы. У исполнителя выявили тяжелый отек мозга, что спровоцировал состояние комы. Давидяна врачи подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но каких-либо благоприятных прогнозов не давали.
Андрей Давидян осенью 2013 года во втором сезоне талант-шоу
«Голос» стал самым пожилым участником. Он нравился судьям и публике. После
прослушивания певца «вслепую» член жюри Александр Градский прокомментировал,
что знает Андрея Давидяна уже много лет. По словам Градского, жаль, что такой
талант вынужден скитаться на прокуренным ресторанам и ночным клубам,
зарабатывая пением на жизнь. Последнее выступление Андрея Давидяна состоялось
месяц назад в Москве.
Текст: Е. Скобелева