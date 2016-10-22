Режим КТО ввели в одном из сел Цумадинского района Дагестана

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на территории села Кванада, Цумадинский район Дагестана. Это сообщение представителя Оперативного штаба НАК в Дагестане.







Текст сообщения носит следующий характер: - "Режим КТО введен в 22:00 мск в пределах административных границ села Кванада Цумадинского района Дагестана. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников".





Поэтому было принято решение, что в период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на этой территории оставаться действительным будет ряд специальных мер и временных ограничений.агентства.





Текст:

Т. Сокот



